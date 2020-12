Taxista se salva de morir en atraco perpetrado por sujetos armados con hacha y cuchillo

Escucha esta nota aquí

Un taxista se siente bendecido por Dios después de haberse salvado de un asalto perpetrado por dos sujetos, uno de los cuales le puso un hacha en la cabeza y el otro lo amenazó con un cuchillo carnicero.



El hecho sucedió en horas de la madrugada de este domingo cuando José Santos Calderón, taxista, subió a dos pasajeros por la zona del Avión Pirata, de la capital cruceña.

Los pasajeros le pidieron que los traslade hasta el tercer anillo y avenida Busch; cuando llegaron al lugar le dijeron que siga hasta el cuarto anillo, zona del cordón ecológico.

Ahí, el taxista vio que uno de ellos sacó un hacha y se lo colocó en la cabeza y el otro sacó un cuchillo carnicero. “Lo que hice fue seguir hasta el cuarto anillo, me paré cerca de un surtidor y vi que al frente había un carro de la Policía parado. Abrí la puerta de mi auto y me tiré al suelo pidiendo ayuda. Los policías se dieron cuenta, vinieron rápido y los agarraron, pero forcejearon. Estoy vivo gracias a Dios y a los policías porque si no hubieran sido ellos, ahora no estaría contando esta historia”, dijo el taxista.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el crimen (Felcc), coronel Ángel Morales Calzadilla, destacó el trabajo de los patrulleros del cordón ecológico del distrito 4 de la Policía, pues actuaron de manera oportuna.

Manifestó que los dos detenidos, al parecer, están bajo los efectos de drogas, al extremo que no se acuerdan ni de sus nombres y tienen dificultades para hablar.

Sin embargo, se conoce que uno es de nacionalidad colombiana y el otro boliviano. Ambos permanecen detenidos en la Felcc central y ya pasaron a conocimiento de la Fiscalía para que presten sus declaraciones por el atraco.

De su poder se les incautó el cuchillo carnicero y el hacha artesanal además de la billetera del taxista y otros objetos que habían robado. "El fin era robarle todo al taxista y si oponía resistencia, estaban decididos a liquidarlo", sostuvo el jefe policial.