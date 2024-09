TCO Monteverde: Exigen acciones inmediatas para salvar lo que queda del bosque

El gobierno territorial de la TCO Monte Verde, conformada por las Centrales Indígenas de Concepción, San Javier y San Antonio de Lomerío, emitó un pronunciamiento a cerca de la situación que atraviesan las comunidades originarias por los incendios forestales.



“Nos declaramos en estado de desastre. La afectación es enorme, mucho más que en 2019. El fuego está arrasando con todo y no hay ayuda que alcance”, afirmó Gilbert Rivero, representante coordinador del Consejo de Fiscalización.



Se calcula que al menos 264.000 hectáreas de bosque se quemaron hasta el momento dentro del territorio indígena.



En primer lugar piden al Gobierno central la declaratoria de desastre nacional para captar mayor ayuda tanto técnica como recursos económicos. Así mismo apelan a la cooperación de organismos internacionales.



A través del documento, también exigen mejor coordinación entre el Gobierno central y departamental con las organizaciones indígenas que están siendo afectadas por el fuego.



“La ayuda debe llegar inmediatamente, no se puede esperar. Lo que hay es insuficiente para frenar los incendios. A este paso el desastre será peor”, afirmó Elvio Rodríguez, del Consejo de Justicia.



Isael Zabala, representante de San Javier, por su parte, indicó que los daños aún no fueron cuantificados, pero la afectación es muy grande en los tres municipios que comparten el territorio Monte Verde.



“Además del bosque y la fauna se quemaron viviendas y zonas productivas. Hay gente que salió huyendo de su comunidad por el humo. El daño es irreparable en algunos casos”, explicó Zabala.



Las 146 comunidades que están dentro de la TCO Monte Verde, exigen acciones urgentes para salvar lo que queda, sostuvo por su parte, Miguel Soriocó, representante de la Cicol y del Consejo de Justicia.