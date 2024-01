TCP no da lugar a la enmienda solicitada por Zvonko y ratifica que Aguilera asuma la suplencia como gobernador

Martín Camacho, abogado del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, informó que no fue notificado con la resolución de la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional (TCP) que rechazó la enmienda solicitada por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic.



“Nosotros no hemos sido notificado ni siquiera con la sentencia 1021/2023 (que ordenó la posesión del vicegobernador en el puesto de gobernador de forma interina), mucho menos con la enmienda”, señaló el jurista a EL DEBER.



Camacho dijo que está a la espera de que el TCP notifique con la resolución al gobernador de Santa Cruz para conocer a detalle el documento y presentar otro recurso de complementación y enmienda en el que se pedirá que se valore la Ley Departamental 293 que está vigente.



“Evidentemente, estamos a la espera de que el TCP notifique también al gobernador Luis Fernando Camacho con la sentencia, porque no olvidemos que el gobernador es parte interesada dentro de este proceso. Una vez notificados también vamos a solicitar a los magistrados que respondan a nuestra complementación y enmienda y que nos indiquen por qué no han interpretado la ley 293”, agregó.



La ley 293 en su Artículo 6 detalla las causales de ausencia temporal del gobernador de Santa Cruz e indica que solamente esto se producirá cuando sean: 1. Voluntarias: viaje oficial al extranjero, razones personales, declaratoria en comisión, abandono injustificado de sus funciones por más de seis (06) días de trabajo continuo y otras circunstancias invocadas expresamente por la gobernadora o gobernador. Y 2. Forzosas: enfermedad o afectación física grave, certificada médicamente que le impida



“Nosotros somos apegados a la ley y entendemos aquí que existe una normativa y un marco jurídico que hay que cumplir. Primero está la ley, ninguna sentencia judicial está por encima de una ley. Y la Ley Departamental 293 nace justamente a raíz de una acción de cumplimiento que ha promovido el Movimiento al Socialismo y esta no ha sido valorada por los magistrados”, cuestionó.