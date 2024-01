TCP tiene hasta este viernes 5 para responder al recurso de Zvonko; el MAS prepara acciones legales

Este viernes se vence el plazo para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) responda al memorial de complementación y enmienda, presentado por Zvonko Matkovic, un recurso que busca modificar la Sentencia Constitucional 1021/2023, que autoriza a que el vicegobernador del departamento, Mario Aguilera, asuma la suplencia legal del cargo, mientras Luis Fernando Camacho esté detenido en Chonchocoro. El jefe de bancada del MAS en la Asamblea Departamental, Dilfe Rentería, aseguró que, independientemente de la respuesta del TCP, Aguilera debe asumir el cargo de gobernador , ya que la sentencia es de carácter vinculante y obligatoria. "Estamos a la expectativa de que el TCP resuelva el recurso, pero eso no va a cambiar nada a la sentencia constitucional que ya ha sido emitida", dijo Rentería. "El presidente de la Asamblea Departamental tiene que convocar de inmediato para poder hacer cumplir la sentencia constitucional", sostuvo.





Rentería advirtió que, si el presidente de la Asamblea Departamental, Zvonko Matkovic, no convoca a una sesión extraordinaria para que Aguilera asuma el cargo, el MAS presentará un memorial, ante el Ministerio Público, por incumplimiento de deberes.



"Nosotros vamos a demandar donde corresponde, porque no puede ser que no hagan caso a una sentencia constitucional que ha sido emitida y que es de obligatoriedad y con incumplimiento esta sentencia", dijo Rentería.