“Techo ‘e paja” increpa a Del Castillo y niega reunión con Dávila y la red de narcos

Tras las declaraciones del ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, señalando a Jorge Roca Suárez “Techo ‘e paja”, como uno de los presuntos proveedores de toneladas de cocaína a Estados Unidos, junto al ex mayor Omar Rojas, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico Felcn, Maximilano Dávila y otros personajes de una red internacional, Jorge Roca, se comunicó con EL DEBER y desmintió al secretario de Estado.

Desde la cárcel Castro Castro de Lima, Jorge Roca tildó al ministro de Gobierno de mentiroso y farsante al acusarlo de participar en una reunión clave con Maximiliano Dávila, Omar Rojas, el informante de la DEA Ignacio Angus Nieto y otros para traficar cocaína.

“Que deje de afirmar que yo conozco a esas personas y que tuve una reunión con todos ellos. Jamás ocurrió eso, no los conozco, eso quiero aclarar. Le pido al ministro de Gobierno que haga su investigación y descubra quiénes son los culpables. Ya me tienen harto de echarme la culpa, que él busque quiénes son los culpables”, dijo Jorge Roca.

El ministro Eduardo Del Castillo, en rueda de prensa ayer afirmó que las investigaciones contra el exjefe antinarcóticos Maximiliano Dávila, datan de febrero de 2020, cuando Evo Morales no estaba en el país, durante la administración de Jeanine Áñez.

Para el ministro de Gobierno, se realizó una reunión presencial entre Jorge Roca Suárez, el ex mayor Omar Rojas, el dominicano Daniel Rodríguez Canelo, así como Ignacio Angus Nieto, que, según Eduardo del Castillo, estaría en Brasil, donde se planificó la compra y venta de droga para refinarla en Bolivia y después exportarla.

El ministro dijo ayer que Jorge Roca Suárez buscaba reingresar al negocio del narcotráfico y se contactó con Omar Rojas para gestionar la compra de laboratorios de cristalización, trasladar pasta base peruana, refinarla en Bolivia y sacarla después a otros países de la región.

“De manera clara y concisa se demuestra que el señor Roca Suárez recibió libertad condicional en el Gobierno de la señora Jeanine Áñez. Las reuniones para la compra, venta, conspiración, para llevar narcotráfico del Perú a territorio nacional y de ahí a terceros países sucedió en el Gobierno de Jeanine Áñez”, aseguró.

El mandamiento de libertad

En contacto con EL DEBER, Jorge Roca hizo llegar el mandamiento de libertad condicional y aseguró que con esta prueba se desmiente al ministro Del Castillo al que calificó como un farsante. El mandamiento fue emitido el 26 de noviembre de 2019 por Abraham Aguirre Romero, juez cuarto de Ejecución Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

“La orden del juez establece que homologa el beneficio de libertad supervisada y se dispone expedirse el mandamiento libertad condicional en favor de Jorge Roca Suárez”. Roca afirmó que jamás se benefició de su paisana del Beni, Jeanine Añez.

Cambie de ministro, por favor

Jorge Roca, le pidió al presidente Luis Arce que cambie al ministro de Gobierno. “Ya es tiempo que cambie a este niño porque ya es el colmo lo que está haciendo. Me está acusando sin tener pruebas y no es justo. Que el gobierno se rasque solo, que busque quiénes son los culpables, no me echen el perro muerto a mí, ya estoy cansado de esto. El ministro confirma que me reuní con esos señores, no los conozco ellos bien saben. Busquen en investigación de la DEA. Del Castillo afirma como si él estuviera en la investigación, no sea farsante, dejen en paz, por favor”.

Cuídense de la DEA

Jorge Roca aseguró desde la cárcel que “voy a seguir contestando cada vez que me acusen falsamente porque yo estoy libre de este delito. Que ellos tengan cuidado más bien por lo que le pueden acusarlos la DEA porque yo no tengo miedo, cuídense ustedes de la DEA".

Roca se refirió a las declaraciones de Eduardo del Castillo al acusarlo de ser favorecido por la expresidenta Jeanine Áñez. “Yo llegué hace tres años, en el 2017. En noviembre de 2019 (estaba Áñez de presidenta) la justicia me dio libertad condicional porque lo merecía pues ya había cumplido casi 30 años de cárcel en Estados Unidos. Los trámites previos a mi salida en Bolivia fueron hechos en el Gobierno del MAS, pero no me he visto favorecido por el Gobierno de mi paisana Jenine Áñez”, dijo.

Informante de la DEA

Jorge Roca, se refirió a Ignacio Angus Nieto a quien lo calificó como un informante de la DEA. Dijo que es un protegido de Estados Unidos y que los del Gobierno de Bolivia saben que está en el país del norte.

“Angus se hizo pasar como abogado, me tendió una trampa y me entregó al agente de la DEA, Daniel Rodríguez Canelo. Que el Gobierno de Bolivia, busque a los verdaderos narcotraficantes, que lo busquen a Ignacio Angus y al agente Daniel Rodríguez y dejen de abusar conmigo, quiero paz”.

Jorge Roca está preso en Lima desde marzo de 2021 en la operación Andes con Colombia junto a Herland Montaño Fernández, su hermano Jheyson Montaño Fernández, Boyers Montaño Fernández, Roberto Moisés Banzer, el ex mayor de policía Omar Rojas Echeverría, el peruano César Omar Cuéllar Pérez, Nelson Joel Pino Herrera. Todos figuran en una acusación de Estados Unidos que encabeza el exdirector de la Felcn Maximiliano Dávila, que fue presentada a la Corte Suprema de Colombia y Perú pidiendo la extradición a Estados Unidos para ser juzgados por narcotráfico.

