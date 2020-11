TED está abierto a auditorías y certifica que conteo se hace a vista de alianzas políticas

Escucha esta nota aquí

Ante las protestas que se registraron en las últimas horas en las afueras del centro de cómputo de Santa Cruz por la desconfianza y supuesto retraso en la presentación de resultados, desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) aclararon que el acto de conteo de votos es público y se hace a vista de observadores de alianzas políticas, grupos ciudadanos e invitados de organismos internacionales.

El presidente del TED, Saúl Paniagua, dijo que están dispuestos a someterse a las auditorías que se consideren, ya que es importante que se certifique la transparencia del proceso electoral. "No hay nada que esconder, nosotros nos debemos a Santa Cruz y trabajamos por eso", manifestó.

Del mismo modo, Paniagua indicó que todas las actas están siendo verificadas y el trabajo es seguido por los observadores y delegados de alianzas políticas que participaron en las elecciones y que todo el proceso está dentro del margen que estipula la ley (incluso respecto a los plazos). "En conjunto con los partidos y alianzas políticas se avala el trabajo que estamos haciendo", resaltó.

Entre los observadores figuran organismos internacionales como la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas, así como actores locales como la Unión Juvenil Cruceñista (foto) y otros grupos que hacen activismo y que siguen de cerca el trabajo de la sala plena del TED que se reinstaló hoy en la mañana para finalizar el cómputo que es expuesto en la web del Órgano Electoral y que se encuentra cercano al 86% A título personal, el delegado de la alianza Creemos, José Antonio Chávez, dio fe de la transparencia, confianza y credibilidad en el centro de cómputo y que acompañó desde el inicio. "Estamos garantizando la defensa y el resguardo del voto de la ciudadanía", remarcó.

Chávez pidió a la población que pueda confiar y que crea en el proceso, ya que no hay duda en la transparencia en el proceso y se dio garantías en toda la cadena del material electoral, así como la participación de todas las alianzas políticas en su papel de observadores. No obstante, aclaró que no es una postura de Creemos, sino algo personal.