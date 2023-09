Tendido en el suelo y luego, sin camisa: así terminó el alcalde de Buena Vista junto a una imitadora de Gloria Trevi en Santa Fe

"Y todos me miran, me miran, me miran. Algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán", canta la intérprete de Gloria Trevi mientras el alcalde de Buena Vista, Teodoro Gonzales, permanece por unos segundos tendido en el suelo ante un expectante público que ríe, grita, aplaude y graba el momento.