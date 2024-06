"Tengo cáncer y ya no sé cuándo me operarán": la impotencia frente al paro médico de cuatro días

“Tengo cáncer, vengo hace tiempo haciendo controles, sobrellevando el dolor y la enfermedad, hasta tener todo para que me operen. Pero, justo ahora entran en paro y no queda más que esperar a que se levante la medida para que me reprogramen la cirugía”, dijo resignada. Para Lucía, el sistema público es la única opción para acceder a atención porque no tiene los recursos para mudarse a una clínica privada, como quisiera en estos casos.