“Tenía la esperanza de abrazar a mi hijo”, el deseo frustrado del padre de Camacho

El incumplimiento de la orden de traslad o del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, causó molestia y desilusión en sus familiares. Quien no ocultó su anhelo de volver a ver a la primera autoridad departamental fue su padre, José Luis Camacho.

“Tenía la esperanza de verlo, porque no puedo ir a La Paz. Quería abrazarlo porque no lo he podido hacer”, manifestó José Luis, luego de conocerse la suspensión del juicio por el caso 'Decretazo' ante la inasistencia del gobernador.