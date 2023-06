Tenista por chiripazo

Por casualidad

Como muchas familias en Santa Cruz y por el apego que sienten muchos por el deporte rey, Carlos se vio influenciado desde muy pequeño hacia el fútbol y para lo cual sus padres lo inscribieron a la academia El Semillero, donde demostró sus dotes en el sector del medio campo, en el que se desempeñaba muy bien.

Así transcurrieron sus primeros años, practicando el más popular de los deportes.

“Tenía la esperanza de que destacara en el fútbol”, así señala Juan Carlos (padre) al rememorar sus inicios en la academia, pero que muy poco después cambiaría la pelota por una más pequeña y agarrara las raquetas.

“Todos en la familia somos hinchas de Blooming”, asegura el padre mientras Juan Carlos lo escucha atentamente y sonríe al escucharlo.

“Todos éramos apegados al fútbol y yo quería que practicara este deporte y luego se destacara en el equipo de mis amores”, sostiene su progenitor, mientras piensa en el equipo celeste.

Cuando tenía siete años, la familia se trasladó a vivir a un condominio ubicado en el séptimo anillo, en la zona norte de la ciudad y ahí empezó otra historia.

Dentro de las instalaciones de La Hacienda 3, había dos canchas de tenis en la cual los residentes podían jugar y a la que le fue tomando cariño y gusto.

Su primer profesor fue Edwin Calle quien le impartió sus conocimientos, que poco a poco fueron convirtiéndolo en toda una promesa y ya a los 10 años le dijo a su padre que quería dedicarse plenamente al tenis, dejando el fútbol a un segundo plano.

Entonces, su familia buscó un lugar donde pueda desarrollar mejor su incipiente juego y los inscribieron a una academia tenística.

“El tenis es un deporte completo y yo quería practicarlo cada vez más, así que tomé la decisión”, dice muy seguro ’Joao’, apodo que le puso Hermann Ritter cuando Juan Carlos entró a Urubó Lawn Tennis Club y toda la familia estuvo apoyándolo.

En el Urubó Lawn Tennis estuvo en manos primeramente del profesor Carlitos Cáceres y ya un poco más adelante se hizo cargo Hermann Ritter, quien es el que actualmente lo prepara y lo acompaña en sus viajes.

Los padres de ‘Joao’, Juan Carlos Prado y Claudia Angelo muestran su orgullo por los logros de su hijo, a los que ahora se han sumado sus otros tres vástagos, Natalia de 14 años, Luciano de 10 y Enzo de 5 que también se han sumado al tenis y lo practican diariamente.

“Todos ahora estamos en el mundo del tenis, lo apoyamos y vamos a seguir apoyándolo en todo”, sostiene la madre.

Joao, por las exigencias del deporte que ahora le consume casi siete horas diarias de entrenamiento, tanto en la cancha como en el gimnasio, entrenando, entre lo físico y lo técnico, en cancha y con raqueta, con un equipo completo que lo respalda y lo conduce.

Hace unos cuatro años tuvo que abandonar las clases presenciales en el Colegio Franco, para pasarlas online y el año pasado egresó como bachiller.

Todavía no tiene definido qué carrera va a cursar, pero dice que tiene que ser algo relacionado con el tenis, mientras tanto, entre raquetazo y raquetazo va forjando su futuro.

Como dijimos, Juan Carlos admira a Hugo Dellien. “Es un ídolo, siempre lo admiré y respeté mucho. Me guío mucho por él. A nivel internacional, siempre me identifiqué con Roger Federer y ahora que ya está retirado me gusta Alcaraz y Sinner, son tenistas de muy alto nivel”, agrega.