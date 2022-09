Tensión en el Casco Viejo: vecinos a favor y en contra del retiro de losetas salen a las calles

“No voy a retroceder. No me gusta una plaza y me voy con 4 gatos y pongo una bandera y digo que no entra nadie. ¿Qué es esto? Eso es dictadura. Aquí nadie está imponiendo nada, este proyecto lo hemos socializado todo un año y no hay nada ilegal”, afirmó Fernández, la noche de este lunes en una reunión de control social con las juntas vecinales y distritos.