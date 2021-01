Terapias intensivas de la seguridad social están al 100% de su capacidad

Escucha esta nota aquí

La Caja Petrolera de Salud (CPS), que da cobertura a 140.000 asegurados, aproximadamente, en la regional Santa Cruz, cuenta con 24 camas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), "la más grande que existe en relación a la cantidad de gente que tiene que atenderse", dijo Pablo Jáuregui, subdirector.

Según él, hace como dos semanas que hay ocupación total, "trabajamos con cama caliente, es decir que ni bien hay un egreso por alta o por deceso, inmediatamente viene otro paciente que aguardaba esa cama. La cantidad de pacientes enfermos en este momento es similar a la que vivimos en mayo o junio, incluso la cantidad de decesos cada día se está incrementando", alertó.

Jáuregui advirtió que los pacientes están llegando ya con muy mal estado general, y neumonías avanzadas, al punto que, a pesar de que se les presta atención lo más inmediatamente posible, "pocas horas después de llegar al hospital, lastimosamente mueren", aseveró.

En su opinión, de seguir con este ritmo departamental, el sistema hospitalario llegará a un colapso inevitable.

En la Emergencia de la CPS la situación es similar. La encargada de Covid-19, Maribel Challapa, reconoció que en ese servicio se está recibiendo una cantidad "excesivamente alta" de pacientes, tanto con patología Covid-19, como los no Covid-19. Son como 150 por día.

"La diferencia con la anterior ola es el número excesivo de personal y de pacientes que estamos atendiendo. Debemos reconocer los síntomas, asistir a un centro de salud para la evaluación inicial y definir a tiempo si el paciente tiene nivel de complejidad", sostuvo.

Challapa dice que la mayoría de los pacientes hoy son de la tercera edad o con patología de base, que acuden a consulta por su patología de base o por algún síntoma nuevo, similar a los de Covid-19.



Lea también Santa Cruz Más de 300 días de pandemia de Covid-19 y los hospitales siguen a ‘porrazos’ EL DEBER entrevistó a directores y funcionarios de salud para conocer las condiciones en las que cumplían con sus labores hasta el día de ayer

Neisy Ugarte, epidemióloga de la Caja Nacional de Salud (CNS), dice que la regional de Santa Cruz cerró el mes de diciembre con casi 1.600 casos positivos, a diferencia de mayo, antesala del pico de la primera ola, que tuvo 1.000.

"Nosotros hicimos una proyección del peor escenario, y también del más leve. En el peor contexto, de alcanzar los 14.000 pacientes, tendríamos que dar atención a 600, pero llegando de a poco estos. Pero si llegan todos juntos ahí sí podría colapsar todo, no solo la CNS", advirtió. Por eso, el cometido de la Caja Nacional de Salud es fortalecer la primera respuesta, para evitar que los pacientes se vuelvan complejos y que requieran internación.

Hasta este martes 5 de enero, la CNS tenía 110 personas internadas en salas, 78 en el Hospital Obrero, y 32 en el centro de Los Tusequis. "Son los hospitales que manejan más pacientes internados. Los Tusequis es un apoyo del Obrero, todos los pacientes hospitalizados, en primera instancia en el Hospital Obrero, y los pacientes que no son críticos, que se mantienen estables, y que no necesitan soporte, son llevados a Los Tusequis. Los de sala no necesitan otro soporte respiratorio mayor a una mascarilla de oxígeno", explicó Ugarte.

En UTI, la CNS cuenta actualmente con 17 pacientes conectados a ventilador y otros 18 en Unidad de Cuidados Intermedios (UCI), que podrían llegar a necesitar un ventilador, ambas son áreas críticas. "Hoy la UTI está con ocupación del 100%", dijo.

Por el momento, la CNS cuenta solo con las 17 camas UTI, pero se planea ampliar el domo completo, que actualmente está habilitado, pero no con el equipo de UTI. "El domo vendría a hacerse cargo de UTI, con las 30 camas que teníamos inicialmente en la primera ola, más cinco que tenemos en piso y que son exclusivas para UCI, más 17 del dormitorio. Actualmente no tenemos habilitadas esas 17 camas, estamos esperando habilitarlas, pero requerimos personal, un contenedor que tiene que llegarnos y que habilitaríamos máximo en 10 días", explicó.

Lea también Santa Cruz Santa Cruz tiene cerradas la mayor parte de sus terapias intensivas 58 millones de bolivianos es lo que necesita el Sedes para contratar personal e insumos. Salud dice que tiene recursos que no gastó del SUS; la Gobernación reclama el pago de una deuda

En el servicio de Emergencia de la CNS se atienden más de 100 pacientes por día. En lo que va del rebrote, se han contagiado 60 hombres y mujeres del personal de salud, algunos están internados y hay cuatro en UTI. La demanda de plasma se ha incrementado, pero aún hay stock, "necesitamos que la gente done para tener más unidades en stock", pidió la epidemióloga.

La CNS reúne a la mayor cantidad de asegurados del país, más de tres millones en el territorio nacional, de los cuales casi un millón se concentra en Santa Cruz.

Lea también Santa Cruz Hombre con Covid-19 y en estado de inconsciencia falleció sin recibir atención hospitalaria La familia del paciente buscó un espacio por casi 12 horas. No lo aceptaron en dos establecimientos de salud y al final murió en su casa

​