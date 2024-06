Tercer día de bloqueo en Yapacaní: sin comida, agua ni baños, los camioneros varados piden un cuarto intermedio

Cientos de kilómetros de filas

Muchos de los conductores varados han agotado sus viáticos y no tienen recursos para subsistir mientras dure la medida de presión . Algunos han optado por instalar pequeñas trancas para pedir apoyo a los vehículos pequeños que circulan por la zona, mientras que otros han buscado alojamiento en comunidades cercanas como Puerto Abaroa, Nuevo Horizonte y San Germán.

Cisternas con combustible varadas

Los comunarios exigen la construcción de una carretera

La medida de presión fue iniciada por comunarios del municipio de Yapacaní, quienes exigen la construcción de una carretera de 31 kilómetros que beneficiaría a más de 85 comunidades dedicadas a la producción agrícola, ganadera, piscícola y petrolera. El proyecto tiene un costo total de $us 35 millones y sería financiado por la CAF.



Wilder García, secretario general de los Interculturales, advirtió que los comunarios no darán cuartos intermedios y que, de no aprobarse el proyecto de ley, tomarán medidas más drásticas como la toma de pozos petroleros e incluso el cierre de las válvulas de YPFB Yarará XI.