Tercer día de paro: Comité pro Santa Cruz insta a seguir firmes y confirma abastecimiento de 5:00 a 11:00

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, informó este martes por la noche, desde las puertas del Comando Departamental de la Policía, que mañana el paro continuará de forma indefinida, por lo que pidió a la población mantener los puntos de bloqueos.

“Mañana comenzamos una nueva etapa; tenemos que seguir firmes con nuestra convicción, que es libertad y democracia. Vuelvo a convocarlos a su rotonda y a su avenida, porque la Policía no va poder con un pueblo que tiene fe en Dios”, detalló.

Calvo dijo que por la “necesidad de continuar esta medida” se determinó con los diferentes sectores sociales permitir la atención de los mercados y supermercados de 5:00 a 11:00, para que la ciudadanía puede reabastecerse a pie y en la tarde continuar con el paro.

“Mañana es nuestro tercer día de paro y el Gobierno la única respuesta que ha dado ha sido atentar contra los bolivianos. Anoche atentaron contra los hermanos de la Villa 1ro de Mayo a la cabeza de un viceministro y del Comandante Departamental”, agregó.





Además, pidió al fiscal departamental, Roger Mariaca, investigar a las personas que enfrentaron con palos y piedras a quienes se encontraban acatando el paro “de manera pacífica” en las calles y avenidas de la ciudad. También pidió unidad a los cruceños y adelantó que se realizará un cabildo en los próximos días.

“Va a haber un cabildo, pero se lo va a realizar en su momento, nosotros lo que debemos hacer ahora es demostrar unidad y fuerza en las decisiones que estamos tomando. No podemos en ningún momento desfallecer, ustedes señores son los que dan fortaleza, les pido que mañana puedan continuar con esto (el paro), no nos rindamos, no caigamos en la provocación ni en el miedo”, añadió.

Asimismo, pidió ser tolerantes con las ambulancias, periodistas y con las personas que trasladen a sus familiares enfermos al hospital, para cederles el paso en los diferentes puntos de bloqueos.

