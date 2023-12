Tercera ampliación a la detención preventiva: Justicia aumenta 30 días a la detención de Camacho por el caso 'Golpe I'

En medio de la audiencia, el gobernador Camacho denunció que su encarcelamiento ya estaba planificado y que prueba de ello es que la supuesta doctora del Hospital de Clínica que lo recibió al llegar a La Paz, es la Directora de Salud de Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno.



“Por eso les digo que no confío en la Justicia, a ellos no les interesa la justicia, porque saben que ya viene la instrucción de arriba. A mí me recibió una doctora, haciéndose pasar por médico del Hospital de Clínica, diciendo que le habían pedido mis amigos que vaya a recibirme y atenderme, falso, esa señora es la Directora de Salud de Régimen Penitenciario, Mariana García. Por eso le digo que la instrucción que yo venía a la cárcel ya estaba”, expresó Camacho.



En la oportunidad reafirmó su lucha por la defensa de la democracia en Bolivia, junto a su pueblo y en contra de un fraude electoral del 2019.



“Hoy me puedo sentir más orgullo que nunca, el formar parte de esa lucha de un pueblo. Yo no soy cobarde, no me voy a ir, tengo un compromiso con mi pueblo, con Dios, con mi familia, con mi conciencia”, manifestó.