Terrenos del Mutualista: ¿Cómo responde la secretaria municipal de Planificación a la denuncia del concejal Pacheco?

"Me siento afectada, porque siento que es algo personal. Como mujer me siento agredida con las alusiones que está haciendo, pero lo invito al concejal Pacheco a estudiar mis funciones y competencias como secretaria municipal de Planificación para el Desarrollo, y estas no incluye capacidades para defender procedimientos judiciales", dijo Daza en conferencia de prensa este jueves.

Es más, el legislador municipal aseguró que se trata de "un clan, una mafia, un cartel que está operando dentro de la Secretaría de Planificación, porque no es la primera vez, y no es de ahora, de esta gestión, es de anteriores. Este mismo clan hizo perder los terrenos del Zoológico”.

Para la funcionaria municipal aludida, sostuvo que "la secretaría (de Planificación) no es custodia de la documentación y datos históricos del terreno, por tanto esa denuncia está fuera de contexto y exijo que se revise y consulte quién está incumpliendo y no protegiendo los bienes municipales".



Sin embargo, Daza sostuvo que fue su instancia municipal la que "no ha firmado un plano de uso de suelo que es ilegal aprobar, mientras no tenga el respaldo de la documentación exigida".