Testigo ratifica que el caso contra el concejal Morón fue montado

En otra de las preguntas de rigor del policía, el testigo Jean Marcos Motty dijo que Osvaldo Aponte le pagó Bs 1000 y que Jhosep Rodríguez fue el que lo convenció para realizar la declaración en contra de Morón. "Osvaldo Aponte y Jhosep Rodríguez me dijeron todo lo que tenía que decir. Yo no lo conozco al señor Federico Morón, ni nunca me había juntado con él”.

Asimismo, el hombre declaró que hace tres semanas Osvaldo Aponte lo llamó por WhatsApp. “Ahí me ofreció pagarme el doble de dinero que me habían pagado la primera vez. Le dije que yo no quería seguir el caso, que diría la verdad. Hace tres semanas atrás Osvaldo Aponte y Carlos Choque Leite y otros desconocidos, que no pude reconocerlos, llegaron a mi calle donde yo vivo y me quisieron agarrar y golpear; sin embargo, yo corrí y me resguardé en la casa de un vecino. Ellos querían entrar y me decían que me iban a encontrar y me iban a matar, amenazaban contra mi familia y mis hijas”.