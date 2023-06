Tiene 12 años, solo una de los dos progenitores, cuatro hermanos y las ollas vacías

No tiene ni para su pasaje, tampoco zapatos o medias; o al menos no los tenía hasta hoy por la tarde, cuando un voluntario de Calentando Corazones lo abordó y lo vio de chinelas, y con los pies desnudos en el crudo frío.



Su historia fue publicada en las redes sociales de la agrupación solidaria, y le llegaron algunos víveres, una cama, un poco de ropa y un par de zapatos talla 38.



Sin embargo, la necesidad es mucha, por eso siguen pidiendo ayuda, especialmente con ropa de invierno y alimentos.



La mamá de Bruno hace trabajos de limpieza, pero sus ingresos no son estables, por eso Bruno se puso en campaña por ellos.



Los hermanitos y la mamá perdieron al hombre de la casa hace cuatro años y medio, cuando el padre de Bruno murió. Hoy viven en dos cuartos en alquiler en Terracor.



El número de teléfono para cualquier ayuda es 700-72001, de Gladys Echenique, de Calentando Corazones.