“Toda una vida de esfuerzo se ha perdido”: la impotencia de los comerciantes que vieron cómo el fuego consumió 30 años de trabajo

Son casi 40 comerciantes los afectados por el incendio registrado en el mercado 4 de Noviembre, ubicado en el tercer anillo de la capital cruceña. Varios de ellos perdieron todo lo que invirtieron durante tres décadas y ahora, ante la impotencia de ver sus esfuerzos reducidos a cenizas lloran y consuelan ellos, mientras escarbaban entre los escombros con la esperanza de encontrar restos de mercadería que se pueda rescartar.

"Toda una vida de esfuerzo se ha perdido, toda la maquinaria se ha quemado, todo quedó inservible", dijo Francisca Ticoca, una costurera que trabaja desde hace 29 años en este mercado cruceño.

Los comerciantes buscaron entre sus escombros restos de mercadería/Foto Juan Carlos Torrejón

“No pude rescatar nada porque el fuego estaba fuerte, yo me enteré del incendio a las 11 de la noche (del martes), se quemaron mis cinco máquinas de costura. Todavía tenía trabajo que entregar y ya me han llamado, pero todo se quemó, no fue mi culpa", dijo desconsolada la mujer.

Jorge es otro costurero que también perdió todo su negocio en el cual trabajaba desde hace ocho años. "El esfuerzo de tantos años se quedó en nada, lamentablemente todo se perdió, mis máquinas industriales de costura ahora solo son desechos, no hay nada para recuperar porque ya no están en condiciones", lamentó.

Según el afectado, la noche del incendio recibió una llamada cuando estaba a punto de dormir. De ese modo se enteró que el fuego estaba devorando el mercado 4 de Noviembre y que su puesto era uno de los que estaba siendo consumido. "Vinimos a ver el incendio, pero no pudimos recuperar nada", reiteró, haciendo un estimado de más de Bs 20.000 las pérdidas económicas sufridas solo en su maquinaria

Por su parte, la presidente del mercado Katy Herbas Ledezma indicó que 17 puestos se quemaron en su totalidad y otros 15 de forma parcial. Es decir que, el 40% del lugar fue afectado por las llamas y aún se están evaluando las pérdidas totales.

"Son unas 32 personas afectadas porque el fuego se expandió muy rápido. El incendio empezó en el sector de adelante, donde vendían insecticidas, lavandina y cosas inflamables, por eso se propagó rápido", explicó la dirigente.

Corto circuito provocó el siniestro

La noche del martes siete carros de bomberos trabajaron durante nueve horas para controlar las llamas. Las unidades de emergencia que realizaron el constante trabajo son de la Policía, de la Alcaldía de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate (UUBR) y Rescate Urbano.

Álvaro Castillo, comandante de UUBR, informó que acudieron al lugar a las 23:00 del martes y que el trabajo se extendió hasta las 8:00 de la mañana de este miércoles. Informó que entre el 30 y 40% de los puestos del mercado resultaron afectados por el fuego.





El 40% del mercado quedó afectado y varios puestos colapsaron/Foto Juan Carlos Torrejón

"Cuando llegamos al lugar ya había bastantes áreas comprometidas. En la primera hora del incendio nuestra tarea fue contener el avance del fuego, a partir de la siguiente hora era la extinción para que no se propague. A las 4:00 se extinguió el fuego y desde las 5:00 se hizo la tarea más pesada, que es de refrigeración y remoción", explicó Castillo.

Una vez enfriado y liquidado el fuego, a las 8:00 horas se dio por concluida la tarea. "Fueron cerca de nueve horas de trabajo, con un contingente de siete carros bomberos y 60 bomberos movilizados", señaló.

Por su parte, el comandante de la fundación Rescate Urbano, Hugo Vargas, indicó que de manera preliminar se estableció que la causa del siniestro es un posible cortocircuito, que se registró en el sector de las costureras del mercado 4 de Noviembre.

Vargas explicó que las investigaciones del incendio continúan y están en manos de la Policía, quienes deberán evaluar el daño que tiene la infraestructura del lugar y corroborar si la primera hipótesis de cortocircuito fue la verdadera causa.

