¡Tomar previsiones! Pronostican fuertes vientos hasta el fin de semana en Santa Cruz

Luis Alberto Alpire, mejor conocido como el Señor del Clima, pronostica fuertes vientos hasta el fin de semana en la capital cruceña y el resto del departamento. Es por ello que se recomienda no estacionar los motorizados cerca de letreros o árboles frondosos.

Es más, Alpire afirma que no hay probabilidad de lluvias en todo el departamento.

Alpire sostuvo que le "preocupa si los incendios forestales, sobre todo en la provincia Germán Busch, donde desde el 12 de abril que no llueve. Eso que vamos a tener una temperatura de 37 grados en Puerto Suárez y como no llueve, más las temperaturas altas y los vientos de consideración, se ha creado un combustible verde o vegetal. Fruto de la falta de humedad, entonces eso es un combustible para generar incendios de magnitud".



Por lo tanto, "se recomienda en la provincia Germán Busch y en toda la Chiquitanía no quemar, porque las condiciones están propicias para que los incendios se propaguen y se genere afectación al ecosistema o al medio ambiente. Incluso puede afectar al área protegida".