Tortura que infligieron avasalladores del predio Kim hace presumir de gente entrenada

Sun Chel Kim, uno de los propietarios del Centro Turístico Kim, catalogó a los avasalladores de su predio como grupos irregulares.



Cuando se entrevistó junto a sus familiares a varios de los heridos (vecinos autoconvocados y trabajadores del Centro) en los enfrentamientos registrados en este predio, coincidieron en que no se trata de delincuentes comunes, sino de personas entrenadas para afrontar situaciones de violencia e incluso emplear técnicas de tortura.



Pedro Rojas, a quien se le cambió el nombre, contó que en el primer intento de desalojo le fracturaron la tibia y el peroné, le dieron un palazo en el oído para evitar que escuche lo que decían sus captores, y le cortaron el cuerpo a tres centímetros del ano,antes de decirle: “¿Y si a este también le sacamos el corazón?”.



Según Pedro, solo lo soltaron cuando sus secuestradores lo vieron convulsionar, ante el riesgo de que perdiera la vida.



A su vez, a uno de los trabajadores de la familia Kim, que pidió no dar su nombre, le levantaron el párpado y le metieron el dedo al ojo por unos minutos para obligarlo a que entregue el celular tras recibir un machetazo en la cabeza para obligarlo



Poco antes, había grabado las caras de varios de los avasalladores que estaban sin capucha. Reconoció a dos y dice que uno de ellos era un dirigente de micros, el otro un policía de un barrio vecino. Los nombres de ambos quedaron registrados en la denuncia.



Nancy Kim, otra de las propietarias del predio, también dijo públicamente que no solo la golpearon, también le rompieron la ropa y le dislocaron la mandíbula y hasta amenazaron con violarla.



En el segundo intento de desalojo, tres de los autoconvocados fueron secuestrados por los avasalladores. Uno de ellos, conocido como ‘Mecherito’, tiene los huesos de una mano fracturados y debe someterse a una cirugía.