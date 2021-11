Trabajadores de Aasana no quieren dialogar con el ministro Montaño: “Nos deben Bs 9,5 millones de horas extras”

Escucha esta nota aquí

Los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) no quieren saber más del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, al que acusan de ser un mentiroso y de incumplir los compromisos pactados con los operarios. La molestia surge después de que la autoridad asegurara, en conferencia de prensa, que el Gobierno no debía nada a los funcionarios de la entidad estatal, pues se está al día en el pago de sueldos y horas extras.



"Siempre, con documentos en mano, quiero mostrar que el pago de las horas extras se está haciendo hoy", señaló Montaño la mañana de este sábado.

Estas declaraciones fueron refutadas por los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Aasana, que tildaron de mentiroso al ministro, por lo que a partir de ahora no quieren saber más de él.

El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores (Fenta Aasana), Einar Roca, dijo que los documentos expuestos por el ministro Montaño corresponden al pago de las horas extras solo del mes de octubre y no así de la deuda total que tiene el Estado con los trabajadores que suman un total de 9,5 millones de bolivianos.

Estos recursos corresponden al pago por las horas extraordinarias de trabajo de los meses de noviembre y diciembre de 2020. Están pendientes los pagos de enero, febrero y marzo de este año.

“Eso es lo que se han comprometido a cancelar y no han pagado; lo que han pagado es de octubre. Son cinco meses de horas extras que les deben a 600 trabajadores técnicos”, dijo el dirigente.

Según Roca, su sector no volverá a sentarse a dialogar con él por informar datos erróneos que solo buscan desprestigiar la institucionalidad del sindicato de Aasana.

“El ministro está mintiendo al 100%. Los convenios que firmó dicen que nos tenían que pagar esta deuda desde agosto de este año, pero no pagaron y no están haciendo gestiones. La deuda de 2020 y de este año no ha sido cancelada”, señaló Roca.

Este sábado, Montaño pidió a los trabajadores reflexionar y dejar de lado la amenaza de paro indefinido anunciado a partir del 1 de diciembre, para evitar que los aeropuertos del país pierdan prestigio ante los entes reguladores del espacio aéreo internacional.

"Yo les pido reflexión a mis hermanos de Aasana. Estos hechos están apuntando a que una auditoría observe varias situaciones y nosotros perdamos la categoría. Ahí les pido a mis hermanos: Bolivia tiene la categoría 1 y ustedes también deben contribuir a que esta categoría permanezca", dijo Montaño.

Además, dijo que se hizo el desembolso de casi Bs 84 millones, en los que se contempla los montos destinados para la jubilación de los trabajadores de la Aasana.



Ante esta situación Roca señaló que el Gobierno no quiere solucionar los problemas de los trabajadores. “Mucho está mintiendo el ministro. Está desacreditando a la dirigencia y a los trabajadores, la verdad ya no queremos nada con el ministro, no sé qué haremos, vamos a esperar que atiendan nuestras demandas, de lo contrario vamos a ir al paro indefinido a partir del 1 de diciembre”, advirtió Roca.

