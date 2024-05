Trabajadores de aseo urbano determinan paro de 72 horas; Alcaldía advierte con procesos penales si se corta el recojo de basura

Yolanda Rivero Ayala (56), trabajadora de la empresa de aseo, explicó que la extrema medida se produce porque los contratistas no cumplen con los derechos de sus obreros, así como del pago de prima , además de la cancelación de horas extras, bono de transporte y de alimentación.

Indicó que para levantar los áridos y deshierbar, desde Piraí le ofrecen herramientas que están en mal estado, lo cual dificulta el trabajo. A esto se suma que sus uniformes y botas no se han renovado.

La trabajadora informó que perciben el sueldo básico , pero de ahí se les descuenta sus aportes para la Gestora Pública y seguro de salud, quedando alrededor de Bs. 1.500 lo cual, asegura, no alcanza para costear los gastos en el mes.

“En cuanto y en tanto no se interrumpa el servicio de recojo, ellos pueden hacer las medidas que quieran, mientras no se corte. Si se llega a cortar el servicio de recojo de basura en una época muy conflictiva, como municipio vamos a seguir con las acciones penales contra los trabajadores y sanciones contra la empresa que no haga el trabajo”, anunció.