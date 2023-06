Trabajadores de Fassil protestan en tres departamentos y logran que el Ministerio de Trabajo cite al interventor

Tras la filtración de un audio en el que supuestamente se escucha al interventor del Banco Fassil, Luis Gonzalo Araoz, amenazar con retrasar el juicio a los trabajadores si no aceptan el pago en cuotas, los funcionarios de esta entidad bancaria salieron a las calles en tres departamentos para exigir el cumplimiento de sus salarios y beneficios sociales.

“Esperamos que se presente y le dé la cara a los miles de trabajadores con familia que no tienen sueldo y pueda explicar por qué se está alargando este conflicto y los tiene peregrinando”, señaló Echalar.

Además, advirtieron que, si no reciben una contrapropuesta favorable durante los primeros días de la próxima semana, tomarán medidas más radicales.

Mientras tanto, en la ciudad de La Paz, Vizney Conde, representante de los trabajadores, expresó su indignación por las amenazas del interventor reveladas en el audio filtrado. Aseguró que los trabajadores de todas las ciudades están molestos y advirtió que tomarán nuevas medidas de presión si no se encuentra una solución este fin de semana.

“(…) Me van a demandar y vamos a hacer juicio; y ese juicio puede tomar… yo me voy a encargar de que dure cinco años, voy a chicanear con todo. En ese tiempo (recién) se va a determinar que se les pague. Y no es amenaza, nada”, se escucha decir a Araoz, a lo que una voz femenina le hace notar que sí parece una amenaza.