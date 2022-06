Trabajadores de la Caja Nacional de Salud impiden el ingreso del nuevo administrador y denuncian manoseo político

Escucha esta nota aquí

Un comunicado oficial dio la voz de alerta de lo que sucedería este lunes en el edificio central de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Santa Cruz, ubicado en la calle Bolívar (entre Tarija y Cochabamba). Los trabajadores de la institución se declararon en emergencia por la designación de nuevo administrador regional, Carlos Reyes, y anunciaron un paro de 24 horas para pedir su destitución.











Luis Pereira, secretario general del sindicato, indicó que “es una designación ilegal y abusiva". Reyes llegó muy temprano a trabajar y al ver la manifestación optó por quedarse a pocos metros del ingreso principal custodiado por efectivos policiales.

“Estamos cansados de tanto manoseo político en la Caja que ha traído corrupción; son muchos interinatos de autoridades, empezando por el nombramiento del gerente general por parte del ministro de Salud, quien ha puesto en las regionales administradores de afuera, que no tienen el mínimo conocimiento del manejo de la institución. Pedimos concurso de méritos”, manifestó Reyna Moscoso, una antigua trabajadora de la CNS.

Asimismo, lamentó la falta de insumos que perjudica a los asociados. Considera que el Gobierno tendría la intención de hacer desaparecer a la entidad aseguradora de salud para poder implementar “su seguro universal a costa de los recursos de la institución”.

Vea el video:

Por su parte, Carlos Reyes, dijo que tiene el desafío de mejorar la atención y denunció que existe exceso de personal en la entidad y procesos que no han seguido la norma en la contratación de bienes y servicios. “Por qué no pararon antes, parece que son parte de una estructura que quieren evitar que se dé soluciones. Son un grupo minoritario que buscan no perder sus privilegios. Nosotros queremos dar soluciones. No voy a renunciar, voy a trabajar desde otro lugar”, expresó el nuevo administrador regional.

La Policía llegó hasta al lugar para evitar enfrentamientos.

