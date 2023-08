Trabajadores de la CNS confirman que les ofertaron terrenos entre Las Cruces y Buena Vista

La trabajadora sostuvo que "en esta invitación decía que no era para vivienda, porque el lugar es lejos, se fue a revisar. Tampoco se habló de precios, solo se invitó para ver el lugar que está disponible. No sabemos los nombres de los encargados de los lotes", aclaró.



Asimismo, Alemán adelantó que "estamos investigando por nuestro lado, aunque nos adelantaron que era zona agrícola no para vivienda. No como urbanización, es un proyecto para cultivos".