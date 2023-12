Trabajadores de salud acatan paro en rechazo a la jubilación obligatoria a los 65 años

Robert Hurtado, representante de los trabajadores de salud, anunció la medida después de que en un ampliado se decidiera realizar el paro en defensa de los derechos laborales y la jubilación. Hurtado destacó que la protesta no se limita al sector salud, sino que representa a toda la clase trabajadora que se vería afectada por la propuesta de ley.

"Lamentamos informar sobre el paro, no solo por el sector salud sino por toda la clase trabajadora que se tiene que jubilar. No creemos en la promesa de un estudio para seguir trabajando; por eso no permitiremos ser jubilados obligatoriamente, vamos a luchar junto a los demás sectores", afirmó.