Trabajadores de salud amenazan con ampliar el paro si sus demandas no son atendidas

Robert Hurtado, secretario ejecutivo de los Trabajadores de Salud en Santa Cruz, informó que hoy se reunirán con la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) para discutir sus demandas. Sin embargo, lamentó que hasta el momento ninguna de sus solicitudes ha sido atendida, por lo que no descartan un paro de cinco días si la situación no mejora.



Desde temprano, los trabajadores en salud se concentraron frente a la Gobernación, donde han instalado una vigilia a la espera de las resoluciones que se tomen en esta reunión, que determinará si el paro continúa o se suspende.



Entre las exigencias del sector se incluye también el reembolso oportuno por parte del Sistema Único de Salud (SUS), debido a la falta de insumos y medicamentos. Además, demandan la garantía de pago de deudas y la firma de convenios para la atención en la Caja Nacional de Salud (CNS) en la capital y en las provincias.



Otra de las preocupaciones es la falta de personal en los centros de salud y hospitales del departamento, así como la insuficiencia de medicamentos, lo que agrava aún más la situación.



El paro comenzó el martes 27 de agosto, luego de que fracasaran varios intentos de diálogo con la Gobernación. "Pese a nuestros repetidos intentos de diálogo con el Sedes, el secretario departamental de Salud, la Asamblea Departamental y el gobernador Mario Aguilera, no hemos recibido ninguna respuesta", afirmó Hurtado.