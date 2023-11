Trabajadores de salud de Santa Cruz amenazan con paro por despidos masivos

El dirigente sindical también rechazó las declaraciones del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, quien aseguró que los trabajadores despedidos serán evaluados para verificar si cumplen o no con sus tareas, y, de acuerdo con ello, renovar sus contratos para el siguiente año.

"Los que no van a trabajar o se salen o no atienden bien son aquellos que llevan los concejales, que llevan algunas autoridades, no son nuestros trabajadores que venimos de hace 12 o 10 años atendiendo con normalidad en los centros del primer y segundo nivel", afirmó Hurtado.