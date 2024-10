Trabajadores de salud logran acuerdo y suspenden el paro de cinco días

"Hemos estado presentes en cada bloqueo, en cada emergencia, y solo pedimos que el salario no se retrase para poder seguir cumpliendo con nuestro trabajo", agregó.



El acuerdo fue suscrito por representantes de la Alcaldía y la Gobernación. Hurtado destacó que ambas instituciones se comprometieron a garantizar los pagos y a mejorar la atención en los centros hospitalarios.



En ese sentido, a partir de este martes, las actividades en hospitales y centros de salud volverán a la normalidad. Sin embargo, Hurtado recalcó que los trabajadores no descartan retomar las medidas si el acuerdo no se cumple. "Si el 11 de cada mes no se ha pagado, volveremos a movilizarnos", advirtió.