Trabajadores de salud marchan en Santa Cruz, por falta de ítems

La secretaria ejecutiva del Sirmes, Mirian Blanco, dijo que la marcha es una medida de presión para que las autoridades atiendan sus demandas.



"No han renovado los contratos de 120 profesionales, que sí o sí necesitan el Hospital de Niños para la atención de nuestra población de la niñez", dijo Blanco. "No queremos más contratos, no queremos parches, que eso hace la Gobernación. Queremos ítems", enfatizó.