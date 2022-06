Trabajadores de salud nuevamente acatan paro de 24 horas

Escucha esta nota aquí

Los trabajadores de salud de todos los hospitales públicos de la capital cruceña y de las provincias acataron este viernes un paro de 24 horas. ¿El motivo? La demora en el pago del incremento salarial de 3 por ciento aprobado por el Gobierno mediante el Decreto Supremo 4711 en los festejos del Día del Trabajo (1 de mayo).



Roberth Hurtado, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de Salud de Santa Cruz, indicó que ni el Ministerio de Hacienda ni el de Salud han cumplido con los plazos establecidos para el desembolso del incremento, que es retroactivo desde el mes de enero.

Según el dirigente, hasta finales de mayo debían estar listas las nuevas planillas con la modificación de los salarios y hacer el desembolso correspondiente. “No hemos recibido ninguna respuesta y ya estamos en junio. No nos sentimos contentos de perjudicar a la población. La solución está en el Gobierno, ellos no cumplen el decreto. Nosotros vivimos de nuestro sueldo y el aumento prometido, que no es mucho, nos ayuda”, dijo Hurtado, quien adelantó que en caso de no tener respuesta para la próxima semana continuarán movilizados.

Debido al paro, en la puerta principal del hospital San Juan de Dios una larga fila de personas esperaba desde la madrugada ser atendidos en consulta externa. Hay una molestia generalizada porque no se informó con anticipación sobre el paro. No obstante, los dirigentes indicaron que fuera de los nosocomios colocaron carteles para alertar a la gente sobre la medida.

