Trabajadores de salud se manifiestan en las calles cruceñas por falta de pago de incremento salarial y otras demandas

El dirigente del sector, Robert Hurtado, informó el martes que no ha habido ningún acercamiento con las autoridades de la Gobernación, y que aún no se sabe cuándo la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) abordará el tema del pago.



Según Hurtado, este retroactivo debió haberse pagado el 31 de mayo, al igual que al resto de los trabajadores del país, pero eso no ocurrió.