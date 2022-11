Trabajadores de Vega- Solví paralizan el recojo de la basura y exigen garantías en la circulación

Santos Reyes Farell, vicepresidente del Sindicato de T rabajadores de Vega- Solví, informó que, en asamblea con los trabajadores que cubren diferentes sectores de la ciudad, decidieron “encuartelarse en las instalaciones del operador privado” porque en algunos puntos de bloqueo no los dejan circular y les están quebrando los parabrisas de los camiones recolectores y de las unidades en los que se transportan.

“No se saldrá a trabajar por el motivo de que no se tiene la garantía ni la seguridad para ejercer el trabajo. No respetan ni porque estamos uniformados, nosotros no venimos a confrontar con los que están bloqueando, venimos a trabajar y a limpiar la ciudad”, manifestó Reyes.