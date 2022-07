Trabajadores del Hospital de Niños acatan paro de 24 horas por ítems

En las puertas del ingreso principal del hospital de niños Mario Ortiz un par de carteles anuncian que este viernes no hay atención debido a un paro de 24 horas que acatan los trabajadores del salud, que demandan ítems para habilitar la sala de atención Covid-19, toda vez que 10 enfermeras están con baja médica al igual que otros profesionales.

Los pacientes que llegaron hasta el nosocomio se vieron perjudicados por la medida porque algunos viven lejos o en otras provincias. Eunise Anibarro llegó desde Ascensión de Guarayos porque su hija tenía programado un electroencefalograma y consulta para recoger un medicamento anticonvulsivo que toma a diario y que no puede comprar en una farmacia particular por la falta de recursos. “Hemos pedido que, por favor, atiendan a las personas que no vivimos en la capital”, dijo la mujer mientras esperaba una respuesta.