Trabajadores del Hospital de Niños advierten con el paro indefinido

La atención a pacientes en el hospital de Niños Mario Ortiz está parada. Los trabajadores cumplen una huelga de tres días, desde ayer hasta el jueves.



Mercedes Vargas, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez, aseguró que el siguiente paso en sus medidas de presión será el paro indefinido, si las demandas del sector no son atendidas hasta mañana. “Pero tenemos la esperanza de que las autoridades van a escucharnos y poder responder a nuestras necesidades. Estamos haciendo malabares para poder atender a los pacientes y no podemos seguir así”, remarcó Vargas.



La protesta ha sido escalonada, a mediados de julio pararon actividades por 24 horas, la semana pasada lo hicieron por 48 y esta semana están parando por 72 horas.



Entre las demandas más urgentes, los trabajadores apuntan a la contratación de al menos 70 personas, para cubrir la atención en el centro hospitalario. Según explicó Vargas, han reportado la baja de 17 trabajadores por contagio de covid durante esta quinta ola, las cuales no han sido reemplazados.



La demanda que causa polémica tiene que ver con la contratación de una persona para el área administrativa.



Los trabajadores están molestos porque la Gobernación no contrató a una persona que hizo prácticas antes de que la titular se jubilara, sino que incorporó a otra profesional.



Edil Toledo, coordinador de gestión hospitalaria de la Gobernación, cuestionó la posición de los dirigentes del sindicato, por intentar imponer en un cargo administrativo a una persona en particular, sin medir el perjuicio ocasionado a los pacientes. “Que les muestren las cartas donde ellos están solicitando un ítem, no es función de ellos colocar personas a un cargo. Este paro no tiene sustento legal y perjudica a la población, realmente estamos molestos”, manifestó.



Toledo puntualizó que están abiertos al diálogo, pero en caso de no tener respuestas favorables, se analizará tomar acciones legales ante el perjuicio a la población.



En ese mismo sentido, pidió a la Defensoría del Pueblo y a la Dirección del Trabajo que intervengan ante la medida injustificada de los trabajadores de este nosocomio.



Sin embargo, los trabajadores aseguran que la falta de personal no es la única necesidad. “Las carencias son evidentes, el hospital de Niños ya quedó chico para la cantidad de pacientes que llegan hasta aquí”, reclamó una de las enfermeras que estaba en la manifestación que se organizó desde temprano ayer.



Según detallaron, faltan insumos, personal y hasta espacio para cubrir la atención de todos los pacientes que llegan hasta ese nosocomio.



Padres afectados



La demanda de los trabajadores es comprendida pero no compartida por los padres que llegan con sus pequeños en busca de atención y se topan con el paro de actividades.



“Es desesperante esta situación, si un adulto fuera el enfermo se puede aguantar. Pero son niños, pequeños, que no saben, no entienden que tienen que tener paciencia para aliviar su dolor”, reclamó una mujer con su hija brazos. Esta posición la comparten varias madres en el ingreso principal del nosocomio.