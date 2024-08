Trabajadores del Hospital de Niños bloquean calles exigiendo ítems e insumos

Blanco detalló que entre 40 y 50 contratos del personal han expirado, afectando la atención en áreas críticas como Neonatología y Terapia. “Esta protesta es contra el Gobierno central, porque no nos ha dotado de ítems. No queremos contratos eventuales, queremos ítems permanentes para que el personal pueda trabajar con seguridad,” subrayó.

Los manifestantes advirtieron que, si sus demandas no son escuchadas, podrían tomar medidas adicionales. “Hemos bloqueado las calles para que nos escuchen, pero no descartamos otras acciones si no se nos proporciona lo que necesitamos. Los ítems no se han asignado desde hace años, y es urgente que la Ministra de Salud considere el crecimiento demográfico en Santa Cruz”, afirmó Blanco.