Trabajadores del hospital San Juan de Dios dialogan con la Gobernación, pero aún no llegan a un acuerdo

Tras horas de reunión entre los trabajadores de salud del hospital San Juan de Dios y el personal de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, aún no existe un acuerdo que pueda frenar la amenaza de que el nosocomio ingrese a un nuevo paro la próxima semana. Sin embargo, a las dos de la tarde iniciaron mesas de trabajo en busca de una solución al conflicto.

“No ha habido un acuerdo hasta ahora, se están instalando las mesas de trabajo a las 14:00 de la tarde para evaluar los temas que estamos pidiendo y debatir todos los puntos”, afirmó el dirigente del hospital Ulises Guzmán, a tiempo de señalar que la Gobernación no cumplió con ninguno de los acuerdos suscritos tras las movilizaciones anteriores.

Según el dirigente, durante la reunión que se llevó a cabo la mañana de este viernes, autoridades de la Gobernación se excusaron argumentando que no cuentan con los recursos para cumplir todos sus pedidos.

"Lo único que dicen es que no hay plata, y con eso nosotros quedamos en la misma situación porque no tenemos cómo trabajar, no tenemos indumentaria, no hay nada, no hay refacciones para el hospital, no hay materiales de sala de ni de oficina, no hay ni lapiceros, marcadores, ni formularios", señaló Guzmán.





No obstante, aseguró que es posible llegar a un acuerdo y suspender el paro programado para el próximo 14 y 15 de junio si el secretario de Salud, Fernando Pacheco, se compromete a cumplir con las demandas de los trabajadores.

“Vamos a ver si tienen la voluntad de firmar las peticiones y cumplir, no como la anterior vez que firmaron, pero no cumplieron, se hicieron la burla de nosotros”, agregó.

Por su lado, Fernando Pacheco, secretario de Desarrollo Humano y Salud, pidió a los trabajadores en salud unidad para que en bloque puedan exigir al Gobierno central la dotación de recursos económicos e ítems para brindar la atención médica que la población cruceña se merece.

“Veamos en conjunto de no lastimar a esa gente que busca atención médica y trabajar en conjunto, vamos a coordinar con la señora Cleotilde López (representante del sindicato de trabajadores del hospital) y con los trabajadores para pedir al nivel central más recursos humanos, más recursos económicos, para que tengamos mejores condiciones”, indicó Pacheco.

Agregó que la Gobernación recibió del Gobierno Bs 12 millones, de los Bs 34 millones presentados en su anterior POA, en esa línea pidió a la dirigente de los trabajadores (Cleotilde López) que participe en la presentación del POA de la gestión 2023, y sea testigo de la exigencia de un nuevo presupuesto de Bs 34 millones para el San Juan de Dios.

“Vamos a ver si el Gobierno nos entrega esos Bs 34 millones, vamos a ver si el Gobierno nos da los ítems que tanto nos hace falta”, añadió.

Las demandas de los trabajadores de base incluyen la refacción de la infraestructura y la creación de nuevos ambientes. "Los actuales- detalla Guzmán- están saturados". Además de material para trabajar en el hospital, ya que no cuentan con los insumos para desempeñar sus funciones ni en salas ni en oficinas.

Las condiciones laborales también están incluidas en las demandas de los trabajadores de base. Guzmán reseña que a las personas que trabajaron durante la pandemia no se les canceló todos los meses trabajados. Además, les amenazan con disponer descuentos. Con estas sanciones quieren "ocultar las fallas administrativas que ellos incurrieron", puntualiza.

Entre los trabajadores de base se incluyen a todos los funcionarios que prestan servicios en el hospital. Desde enfermeras y auxiliares sanitarios hasta los que trabajan en estadística, almacén, cobranza o administración.