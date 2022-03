Trabajadores del San Juan de Dios anuncian nuevo paro de 24 horas para el próximo jueves

Escucha esta nota aquí

Ante la ausencia de respuesta por parte de la Gobernación cruceña a las demandas laborales del personal de salud en el hospital San Juan de Dios, una vez más la dirigencia convoca a un paro institucional de 24 horas. La medida se llevará a cabo el próximo jueves 24 de marzo y afectará el área de atención especializada, más no el servicio de emergencia, informó la dirigente Selvy Valdez.

“Las bases eligieron volver a un paro de 24 horas para no perjudicar a la población que no sabe dónde acudir para hacerse sus estudios. Sin embargo, será de manera escalonada, se van a aumentar las horas si la Gobernación no se acerca a dialogar”, sentenció Valdez.

Este viernes concluye el paro de 96 horas y se cumplen 51 días de la huelga de hambre. Según la dirigente, ocho de sus colegas continúan con la extrema medida y muchos han tenido que abandonar debido a que sufrieron severas afectaciones a su salud.

Entre las principales demandas de los salubristas se encuentra la estabilidad laboral y el derecho al ascenso, la dotación de materiales de escritorio e insumos de bioseguridad de calidad, la recontratación de los médicos que atienden a los enfermos con Covid-19 y mejorar las condiciones laborales e infraestructura para realizar las labores con los pacientes.