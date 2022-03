Trabajadores del San Juan de Dios cierran el primer anillo echados sobre el pavimento

Escucha esta nota aquí

En el segundo día de movilizaciones del paro de 96 horas convocado por el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios, sus miembros cerraron por una hora parte del primer anillo, que incluye la avenida Cañoto, en reclamo de sus derechos laborales y en busca de diálogo con las autoridades de la salud de la Gobernación cruceña.

El sector lleva 49 días de huelga de hambre.



La medida fue denominada por ellos mismos como “alfombra humana”, y sin importar los inclementes rayos del sol mantuvo a los funcionarios tendidos sobre el pavimento.

La secretaria del sindicato, Cleotilde López, fue contundente al decir que no se van a callar en el reclamo de sus derechos laborales. Pidió diálogo a dos autoridades: Erwin Viruez, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), y a Fernando Pacheco, secretario de salud respectivamente.

“Tengan la capacidad de darnos soluciones, la propuesta ha venido de los trabajadores. Nos han pedido reuniones y el día de ayer tristemente nos hacen llegar su respuesta con fecha de 9 de marzo y nos invitan a reunión el 10 de marzo. Ésta no es la forma de defender los derechos de los trabajadores y de la población. Será que no se van a respetar ni los convenios ni los acuerdos y no va ver diálogo”, sostuvo López a tiempo de indicar que como sector ven con tristeza lo que considera una falta de humanidad.



Entre sus demandas piden la ampliación del horario de atención de consulta externa (más de 6 horas) debido a la alta demanda diaria de pacientes de la ciudad y provincias. Habló también de la reducción de salas de atención, tres despidos injustificados en la pasada gestión 2021 y falta de dotación de ropa de trabajo. “No modificaron su presupuesto para este año. No nos mejoran las condiciones de trabajo, le mienten al pueblo”.