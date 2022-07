Trabajadores del San Juan de Dios están en paro de 24 horas para exigir el pago del bono vacunación

La medida perjudicó a un centenar de pacientes que llegó desde tempranas horas de la mañana esperando ser atendidos en la consulta externa. Sin embargo, los trabajadores decidieron no atender los servicios especializados y se dedicaron a reforzar la emergencia.

La secretaria general del sector, Celina Rosales, justificó la medida indicando que agotaron todas las instancias para no llegar a la extrema medida, pero no fueron escuchados por el Ministerio de Salud. Indicó que, de no tener una respuesta favorable hasta el mediodía de este lunes, se ampliará el paro por 48 horas.