Trabajadores del Sedes piden cambio del director de Salud

Los trabajadores administrativos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, acatan un paro de 48 horas, exigiendo que se atiendan sus peticiones, respeten su institucionalidad y autonomía y que se cambie al director de Salud, Erwin Viruez, así como a la encargada de recursos humanos.

Este paro se concreta después de dos meses, primero hubo un paro de 24 horas, pero como las demandas no fueron escuchadas, los trabajadores decidieron retomar la medida.

La secretaria ejecutiva del Sindicato de Trabajadores, Laura Caldas, señaló que las autoridades departamentales violaron el Decreto Supremo 25233 que menciona la rectoría y autonomía de gestión.

"Pedimos al Gobernador hacer los cambios correspondientes de manera oportuna de la autoridad departamental de Salud y de la responsable de recursos humanos porque ellos han violado el Decreto Supremo 25233 que habla de nuestra rectoría y de nuestra autonomía de gestión. Nosotros tenemos estructura propia, un equipo de asesores legales y una administración, y generamos nuestros propios recursos económicos", indicó Caldas.



Según la dirigente, dichas autoridades no les permiten trabajar, no les provee de insumos ni de materiales de escritorio, por lo que los trabajadores deben sacar plata de su bolsillo para hacer dichas compras.

Señaló que Viruez "no entiende el cargo ni las normativas, está rodeado de abogados que no entienden el sector salud y eso hace que demos 15 pasos hacia atrás". Agregó que han tenido diferentes reuniones para llegar a un acuerdo, incluso en el Colegio Médico, pero que no se ha llegado a ningún consenso.



Además, Caldas añadió que reciben acoso de laboral por parte de la jefatura de recursos humanos, que les manda memorándums amenazando con despidos, con orden del director de salud.



La versión de Viruez

Al respecto, el director de Salud, Erwin Viruez, indicó que este paro es por la rotación de unos trabajadores y que los intereses que puedan tener los sindicatos no debe vulnerar el derecho al trabajo.

"No es posible que la simple rotación de un personal de los miles que hay, llegue a generar una protesta de esta envergadura, perjudicando la atención de la población", criticó Viruez.

Agregó que hay diálogo dentro de su gestión y que, como director del Sedes tiene la potestad de hacer cambios. "Siempre el diálogo ha sido parte de mi gestión, pero no vamos a permitir que nos estén interponiendo exigencias que no van acorde a la normativa, nosotros como autoridades del Sedes tenemos la potestad de hacer las modificaciones y rotaciones que el director vea conveniente, no por ello los sindicatos deben estar haciendo un paro o una marcha por una simple rotación".

Finalmente, señaló que el Ministerio del Trabajo será el que tendrá que tomar cartas en el asunto porque no está dentro del marco de sus competencias.

