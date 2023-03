Trabajadores del Sisme reclaman por dos sueldos impagos; el director sostiene que se regularizarán la próxima semana

Funcionarios del Sistema Integrado de Servicios Médicos de Emergencias (Sisme), que depende del Municipio cruceño, indicaron que 37 trabajadores de salud no habían recibido sus salarios correspondientes a los dos últimos meses. Por esta razón, señalaron que si la situación no se resuelve, al menos cuatro ambulancias quedarían paradas, pues explicaron que cada una funciona con equipos de ocho personas.