Trabajadores en salud no descartan paro de 48 horas si autoridades no determinan cuarentena rígida

El Consejo Departamental de Salud (Codesa) de Santa Cruz se reunirá este miércoles (horario a definir) para determinar las nuevas medidas de presión, ante la negativa de las autoridades de ordenar una cuarentena rígida para frenar la cadena de contagio del Covid-19. Adelantaron que, probablemente, un paro de dos días será la nueva determinación.

En esta jornada que se cumplen 24 horas de paro no se tuvo una respuesta satisfactoria para este sector por parte del municipio de Santa Cruz de la Sierra. La secretaria de Salud, Marisabel Vaca, lamentó la extrema medida y anunció que se reforzarán las emergencias para apoyar a los salubristas en la lucha contra la pandemia.

Sobre el tema, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, manifestó a EL DEBER que ellos esperan una propuesta científica y efectiva con característica técnica factible.

“Se están muriendo nuestros colegas jóvenes, que son muy difíciles de reemplazar. La cuarentena rígida es la única manera para tratar de frenar la tasa de letalidad”, indicó. En este departamento hasta el momento suman 23 médicos fallecidos, según datos del Colegio Médico. El último fue el cardiólogo Francisco Roger, de 45 años, que perdió la vida a causa del virus.

Por su parte, Rocío Rivera, vocera de la Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) indicó que el municipio hizo llegar una propuesta con las mismas características, que se tiene en la actualidad.

“La cuarentena dinámica y la restricción vehicular hasta la medianoche, esas no son propuestas efectivas. No podemos seguir exponiendo a los trabajadores en salud, ni a la población, por eso no descartamos ir al paro de 48 horas, después 72 y finalmente al indefinido”, aseguró.

En este primer día de paro se estima que unos 5.000 pacientes se quedaron sin ser atendidos en la consulta externa de los hospitales públicos, ya que solo se atiende casos de emergencias.

Santa Cruz es el departamento más afectado por la pandemia, con 75.949 casos positivos y 4.842 decesos.

