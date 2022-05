Trabajadores sociales se adhieren a las demandas de los médicos

Escucha esta nota aquí

El Colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia, mediante un comunicado, se adhirió al paro de 24 horas que se acata este viernes en todo el país. Además, instruyó la socialización de las medidas y el pliego petitorio en todas las Federaciones, Colegio de Profesionales y Sindicatos.

El paro, que se inició desde las cero horas de este viernes, es en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, dotación de ítems, jubilación digna, inclusión plena a la Ley General del Trabajo, declaración como sector estratégico, nivelación salarial, además del reconocimiento de los profesionales en fisioterapia, kinesiología, sicología y trabajo social como parte del sistema de salud.

Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, informó que las medidas de presión que hoy asumen son el resultado de la indiferencia manifestada por el Gobierno nacional a sus demandas. “Son problemas que todo el sector, a nivel nacional, padece. No es una exigencia de Santa Cruz únicamente. Han sido varias reuniones, se lo ha convocado al ministro de Salud, Jeyson Auza, pero hasta ahora no tenemos una respuesta”, manifestó.

La comisión nacional de salud (Conasa), luego del análisis y el informe realizado con respecto a las notas enviadas al Ministerio que no han tenido respuesta, determinó ratificar las decisiones que se tomaron el 11 mayo en el consejo nacional, estas incluían el paro de actividades por 24 horas.

Por su parte, los pacientes que se vieron afectados por la suspensión de la atención en consulta externa expusieron opiniones divididas con respecto a la medida. “Hay que apoyarlos, están demandando un salario justo y el reconocimiento de su trabajo como profesionales. Todos los días se encargan de salvar vidas”, señaló Florinda Paco, que llegó desde la zona de la Villa Primero de Mayo hasta el Hospital San Juan de Dios, para reprogramar su cita que era para este viernes.

En tanto, Hilario Medina, que llegó desde los Montero, sostuvo que se trata de un perjuicio, “porque no todos los días tiene dinero para el pasaje y alimentación” que le significa para acudir a la consulta médica. “Deberían avisar con anticipación, así no viajo en vano, me quedo a trabajar y puedo hacer para el alimento diario de mi hogar”, apuntó.

