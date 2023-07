"Trabajamos 18 horas en el volante. A veces nos dormimos en el semáforo": la dura realidad de los choferes de micros en Santa Cruz

El titular de los choferes agregó que esta norma además asegura a los pasajeros los derechos y garantías de contar con un servicio cómodo, pero que no se hace cumplir. Dijo que es tan fuerte la presión hacia los choferes, que como sindicato tuvieron que organizarse de forma clandestina, a escondidas, porque los echan del trabajo por revoltosos, etc.

"Podemos estar hasta 18 horas trabajando, es duro. La norma no lo permite, según la norma, por ejemplo Tránsito hace una inspección a la Terminal de Buses y exige que cada flota salga con dos choferes, caso contrario hay sanciones, y esto para tramos de ocho a diez horas de viaje en carretera. Sin embargo, nosotros no tenemos horario para el desayuno, el almuerzo y la cena, nuestros empleadores no nos dan la ropa de trabajo, la alimentación, etc.)", dijo.