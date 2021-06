Transito aprehendió al chofer del camión y contabilizó al menos cuatro vehículos dañados por las vacas

Escucha esta nota aquí

Tras la estampida de redes esta mañana en la ciudad de Santa Cruz, la Policía de Tránsito aprehendió al conductor del camión que sufrió un accidente en la avenida G-77, que dejó libre a 17 vacas que causaron destrozos en varios lugares de la capital cruceña. Además, identificaron por lo menos cuatro vehículos dañados y pidieron a otros afectados apersonarse a la Estación Policial Integral (EPI) 8 a presentar su denuncia.

“Este es un hecho fortuito, el chofer de un camión que transportaba ganado realizó una maniobra que provocó que su chata se vuelque y escapen los animales (…) La sanción la van a determinar las autoridades jurisdiccionales, nosotros ya lo derivamos al Ministerio Público”, comentó el director de Tránsito, William Montes.

La autoridad de Tránsito dijo que hubo dos personas heridas por la embestida de las reses, una de ellas es el cabo de policía Magdiel Choque y un bombero voluntario. Añadió que dos motos del PAC, una patrulla de la Policía Montada y por lo menos un vehículo particular resultaron dañados.

“Si existen otros conductores que sufrieron daños materiales en sus motorizados deben apersonarse a la EPI 8 de Los Tusequis a presentar su denuncia, para hacer que cubran sus gastos”, recomendó la autoridad.

El camión sufrió el vuelque de su chata en la avenida G-77, cuando se dirigía a un matadero de la zona del Parque Industrial. Los animales escaparon y llegaron hasta la avenida Bush, la calle La Paz, la calle Velarde, incluso hasta la plaza de 24 de Septiembre.

Uno de los heridos, el policía de Tránsito Magdiel Choque, fue embestido por un toro cuando trataba de capturarlo para evitar que ataque a transeúntes por el segundo anillo y avenida Alemania. “El toro se me vino de frente, corrí, pero me alcanzó y me tumbó al piso, luego me pisó en el muslo derecho. Sufrí algunas rapaduras en varias partes del cuerpo y tuve que ser atendido por mi esposa que es enfermera”, relató Choque a los medios de prensa.

El cabo de policía comentó a EL DEBER que su estado de salud es estable y que las heridas que tiene no fueron de gravedad, por lo que continúo con su trabajo la tarde de este miércoles. Haces meses, Choque fue condecorado por autoridades policiales debido a que rescató a un bebé de un edificio que se estaba incendiando.

