Tránsito busca al mototaxista que abandonó a su pasajera en la calle luego de tumbarla

La Policía busca al mototaxista que no auxilió a su pasajera luego de que la mujer cayera de espaldas del rodado. Un video dejó en evidencia que el mototaxista cruzó por un bache a gran velocidad, provocando que su pasajera pierda la estabilidad y caiga de la moto. Además, el chofer se dio a la fuga sin brindarle auxilio

El director del Organismo Operativo de Tránsito de Montero, coronel Marco Castrillo, indicó que se ha hecho un llamado público a los sindicatos de mototaxistas de Montero para que den información sobre el conductor de chaleco amarillo que abandona a su pasajera luego de hacer que caiga de la motocicleta por circular sin precaución.

"Queremos identificar plenamente a esta persona y abrir un caso de oficio por el delito de omisión de socorro. De oficio hemos hecho los informes correspondientes para que, a través del SOAT, la pasajera pueda ser atendida, porque ella sufrió un TEC (Traumatismo Encéfalo Craneano) leve", informó el director de Tránsito.





El accidente quedó grabado por las imágenes de seguridad. La Policía busca al mototaxista de chaleco amarillo/Foto: captura de video.





El hecho se registró cerca de las 16:00 del lunes por inmediaciones de la avenida Montecruz, de Montero, donde el mototaxista que trasladaba a la mujer no tomó sus previsiones y al cruzar un bache, no reduce la velocidad, y la mujer cae bruscamente. "El chofer no le presta ayuda y se da a la fuga, nosotros ya hemos hecho las entrevistas a los vecinos que pudieron haber visto el accidente", adelantó Castrillo.

La mujer, que se dedica a vender dulces, actualmente se encuentra en su domicilio, aún con dolor del golpe que sufrió al caer de la motocicleta. Castrillo explicó que la omisión de socorro está tipificada en el Código Penal, por lo tanto, es un delito y tiene una sanción penal.

Por su parte, la afectada identificada como Nieves, quedó con una venda en la cabeza, sintiéndose aún desorientada y sufriendo dolores en el cuerpo.

Su esposo, Cesar lamentó que el chofer no le prestara auxilio y esperó a que nadie lo vea para fugarse. "Lamentablemente nos pasó esa desgracia, un mototaxista hizo caer a mi esposa y escapó, eso es lo que más rabia me da. Pido a las autoridades que me ayuden a encontrar a ese tipo", reclamó el hombre.





