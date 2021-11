Transporte pesado tendrá su cabildo en el cuarto anillo y avenida Cristo Redentor, fueron impedidos de ingresar más al centro

Escucha esta nota aquí

Para evitar inconvenientes y posibles enfrentamientos, los conductores y dirigentes del transporte pesado de Santa Cruz decidieron poner freno a su intención de ingresar hasta la rotonda del segundo anillo y Cristo Redentor. Harán su cabildo en el cuarto anillo (ruta al norte).

Con banderas, tocando bocinas y portando pancartas, así expresan el rechazo a la Ley 1386, transportistas a bordo de camiones, buses, camionetas y otros rodados, que transitan por el cuarto anillo de circunvalación, una de las principales arterias de la capital cruceña. Lo hacen desde las 13:00 desde cuatro puntos, avenida Santos Dumont, Virgen de Cotoca, Cristo Redentor y de la zona del Cambódromo.

Después de tres horas de estar a bordo de sus motorizados cerca de las 16:00, la policía intervino la caravana para que no ingresen a la rotonda de El Cristo, señalando que, por ley, no pueden pasar vehículos de alto tonelaje. “Esa norma es si hay tráfico vehicular para evitar accidentes, pero ahora no hay nada”, afirmó a EL DEBER, Juan Yujra, dirigente del transporte pesado, mientras maneja su camión por el sector de la avenida Paraguá.





En esta movilización participan la Cámara de Transporte del Oriente, Fedetrapesc, Asociatri, Astic, Sindicato de Transporte Pesado, Federación Departamental de Transportistas de Omnibuses y la Coordinadora de Transporte Pesado de Santa Cruz. A los manifestantes se sumó un contingente policial en la avenida Virgen de Cotoca para escoltarlos y evitar posibles incidentes con grupos, que rechazan el paro multisectorial.





“Necesitamos que se abroguen todas las leyes que el Gobierno está sacando. Yo como madre quiero un futuro para mis hijos. Que todo el sacrificio y el trabajo que hago sea para ellos y para nuestro bienestar. No quisiera que Bolivia se convierta en una Venezuela. Yo viajó a Iquique y (allá) los venezolanos piden de rodillas un poco de agua, entonces yo no quiero eso. Yo quiero que Bolivia se respete”, afirmó Lisbet Tordoya, mientras circulaba a bocinazos en su camión.





Transportistas en plena protesta/Fotos: Ricardo Montero y Ernesto Estremadoiro

El que también expresó su malestar por las normativas que promueve el Gobierno fue Luis Áñez, presidente de la Cámara de Transporte del Oriente. “Hace más de un mes que venimos con cartas enviadas (al Ejecutivo) respecto a la Ley 1386 y nuca nos dieron oídas. Entonces, ya es tiempo que el Gobierno nos escuche. “No somos ni de la derecha ni de la izquierda, somos gente humilde, trabajadores. Somos pueblo. Él (Luis Arce) siempre dice que apoya al pueblo, aquí está el pueblo. Apóyenos, señor presidente”, exclamó Áñez en contacto con el Diario Mayor.

Esta tarde, después de un momento de tensión por querer ingresar al segundo anillo, cívicos de la capital cruceña intervinieron para no presionar a los policías, que se atrincheraron con un cordón humano para evitar que los rodados avancen rumbo al centro de la ciudad. Al que también se lo vio expresando su apoyo a los trabajadores del volante fue al presidente del Comité, Rómulo Calvo.





“Somos más de 1.000 unidades que partimos de los diferentes puntos y vamos a seguir protestando hasta que el Gobierno nos escuche”, complementó Yujra. A los conductores también se sumaron personas particulares que siguen de cerca en vehículos livianos.



