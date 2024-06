Transporte público opera con el 50% de los micros por falta de diésel; el precio lo paga el usuario

La escasez de combustible golpea al transporte público, que opera con el 50% de sus unidades porque la mitad no puede abastecerse regularmente de diésel . El precio lo paga el usuario, que debe aguardar hasta una hora para poder tomar un bus y trasladarse hasta su destino. La larga espera agobia a la población, ya afectada por el alza de precios de los productos de primera necesidad.

“Los pocos micros que hay pasan llenos. No están trabajando todos. Llevo una hora y han pasado tres, pero todos llenos. Con esta crisis no da para tomar un taxi; son por lo menos Bs 30”, indicó María Suárez que, en la zona de La Ramada, aguardaba un bus para trasladarse hasta el mercado mayorista Abasto. Cuando el micro se asomó, se acercó a carrera para subir y, por más que atinó a empujar la puerta, el chofer no la abrió, porque el bus ya estaba repleto de pasajeros.